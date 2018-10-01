منتخبنا الجامعي في بطولة ((عام زايد)) العربية الجامعية لكرة القدم للصالات

بمشاركة 12دولة عربية في بطولة ((عام زايد)) العربية الجامعية لكرة القدم للصالات الامارات ترعى كرة قدم الصالات الجامعية واسم الشيخ زايد رحمه الله يزين البطولة

تنطلق بعد غد الخميس الموافق الرابع من أكتوبر الحالي منافسات بطولة زايد العربية الجامعية لكرة القدم للصالات التي تقام برعاية مجلس أبو ظبي الرياضي بتنظيم الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي بالتنسيق مع الاتحاد العربي للرياضة الجامعية بمشاركة 12 دولة عربية، وتستمر حتى العاشر من الشهر الحالي على صالة الشيخة فاطمة بنت مبارك بمنطقة الكرامة في أبو ظبي.

الدول المشاركة في البطولة التي تقام بمناسبة الذكرى المئوية للمغفور له إذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه هي دولة الامارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، ومملكة البحرين، وسلطنة عمان، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية، والجزائر، والعراق، وفلسطين واليمن، والسودان.

ويشارك منتخبنا الجامعي السعودي بقيادة وطنية خالصة من الوطني

عبد الله المزروع مدرب ناي القادسية بطل دوري الموسم السابق وثاني الموسم الحال بمجموعة من لاعبي دوري الصالات السعودي ومنهم من مثل المنتخب الوطني الأول.

وهي: ـــ

1/ اول مشاركة لمنتخبنا الجامعي في هذه البطولة.

2/ وتجربة جديدة لمنتخباتنا الجامعية بعد موافقة المقامي السامي على المشاركة في هذا الكرنفال الجامعي.

3/ يضم منتخبات قوية منه المنتخب المصري والكويتي

4/ والعماني صاحب الميدالية الفضية في البطولة الجامعية الاسيوية العام الماضي وصاحب المركز الثالث في البطولة العربية النسخة الأولى

5/ ومنتخبات افريقية عربية قوية

6/ ويشارك منتخب الكويت بمنتخب كامل من لاعبين اقوى اندية الدوري الكويتي.

7/ بطولة ستشهد منافسة قوية بين المنتخبات خلال أيام 6 أيام مثيرة

8/ ستظهر فيها العوامل البدنية والممارسة لكرة القدم الصالات

9/ ومن يملك قوة التحمل والجاهزية البدنية والبديل الجاهز؟

10/ علما ان منتخب الامارات سيشارك بمنتخب الشباب الاماراتي في هذه البطولة استعداد لتصفيات غرب اسيا القادمة للشباب في خطوة ذكية جدا من الاتحاد الاماراتي ومباريات ستفيد المنتخب الشاب كثيرا.

11/ مجلس أبو ظبي الرياضي يتكفل بدعم بطولة (عام زايد) الذي ينظمها الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي.

12/ منتخبنا يشارك بمجموعة تعتبر جيدة لكن قلة الاعداد وعدم بداية الدوري سيتجاوزها المنتخب بخبرات اللاعبين والدعم الكبير الذي يتلقونه اللاعبين.

13/ منتخبنا لعب مباراة ودية مع أكاديمية سبورتي كسبها 7/2.

14 / كل الشكر لدولة الامارات العربية للمساعدة في نشر اللعبة وإقامة منافسات عربية لهذه اللعبة نتمنى ان نشاهد بطولة عربية لمنتخبات الدول العربية؟

البطولات هي من تصنع النجوم وهي من تبرزهم وهي من تعلمهم أشياء جديدة في اللعبة البطولات هي من تجلب الخبرات وصناعة الفوارق.

مجرد تصويبه (كنت أتمنى ان يشارك منتخبنا للشباب في هذه البطولة مع دعم المنتخب بلاعبين لكسب الخبرات في المشاركة الاسيوية القادمة بقيادة كاملة لنفس المدرب وحرية الاختيار للاعبين لهذا المدرب)