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إعادة الكهرباء لكل المشتركين المتأثرين بالانقطاع بسبب الحريق

إعادة الكهرباء لكل المشتركين المتأثرين بالانقطاع بسبب الحريق
عادل الحربي (صدى):

أعادت الشركة السعودية للكهرباء، الخدمة لكل المشتركين المتأثرين بالانقطاع من جراء الحريق في محطة كهرباء بالرياض.

وقالت الشركة في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” نؤكد إعادة الخدمة لكل المشتركين المتأثرين بالإنقطاع جراء الحريق في المحطة، و نقدم لهم شديد الإعتذار، كما نقدم شكرنا للدفاع المدني على ما بذلوه من جهود كبيرة. كما أنه لم تسجل أي إصابات – ولله الحمد ” .

وكان قد اندلع حريق في محول بمحطة كهرباء بالرياض، وتم عزل المحطة والتطفئة الجزية المؤقتة على بعض اجزاء الأحياء المجاورة حتى استكمال الإطفاء.
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