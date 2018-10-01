” اللجنة السعودية – الجنوب افريقية ” تختتم أعمال دورتها الثامنة بالرياض

سعيد العجل(صدى):

برئاسة معالي وزير التجارة والاستثمار د. ماجد بن عبدالله القصبي ومعالي وزير التجارة والصناعة الجنوب افريقي السيد روب ديفيز، أختتمت اللجنة السعودية- الجنوب افريقية المشتركة أعمال دورتها الثامنة في مدينة الرياض بمشاركة ممثلين من مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص في البلدين، تم خلالها توقيع برنامج تعاون للاستثمار بين الهيئة العامة للاستثمار، وهيئة الاستثمار الجنوب افريقية.

ورحب معالي وزير التجارة والاستثمار د. ماجد القصبي باسم حكومة خادم الحرمين الشريفين ونيابة عن أعضاء الوفد السعودي بمعالي وزير التجارة والصناعة الجنوب افريقي والوفد المرافق ، وقال: ” أتمنى أن تكلل أعمال اللجنة المشتركة بالتوفيق والنجاح وتحقيق ما نصبوا إليه من تعاون مثمر بناء يرضي طموحات بلدينا الصديقين وقيادتيهما الرشيدة ” .

وأوضح القصبي أن المملكة العربية السعودية وجنوب أفريقيا يتمتعان بإمكانات كبيرة من المهم تفعيلها والاستفادة منها واستغلال الفرص المتاحة للرقي بالمبادلات التجارية، ومجالات التعاون الأخرى إلى مستويات أعلى، وأردف: ” الفرص الاستثمارية في البلدين واعدة، ولابد من السعي الجاد لتوفير الأرضيات والمناخ المناسب للقطاع الخاص لاستغلالها بالشكل المأمول وتذييل العوائق التي تحد من تدفق الاستثمارات والتبادلات التجارية بين بلدينا الصديقين ” .

وبين القصبي أن الزيارات التي قام بها المسؤولين من الجانبين خلال هذا العام وعلى رأسها زيارة فخامة رئيس جمهورية جنوب أفريقيا للمملكة السيد/ سيرايل رامافوزا بتاريخ 12 يوليو 2018م، وزيارة معالي وزير الخارجية الاستاذ/ عادل الجبير لجنوب افريقيا بتاريخ 24 فبراير 2018, تدل على عمق العلاقات بين البلدين في كافة المجالات، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لعام 2017 بلغ (4.8) مليار دولار، إلا أن هذا الحجم لا يرتقى لطموحات قادة البلدين بالنظر للإمكانات والقدرات المتاحة لدى الجانبين.

وأعرب وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي عن شكره وتقديره لمعالي وزير التجارة والصناعة الجنوب افريقي ولسفارتي البلدين و أعضاء الفرق الفنية، واصحاب الأعمال على جهودهم التي بذلوها في الإعداد الجيد لاجتماعات هذه الدورة وحرصهم على بحث كل ما من شأنه تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في كافة المجالات، لدفع مسيرة هذا التعاون للوصول إلى نتائج مثمرة لخدمة المصالح المشتركة للبلدين.

وتباحث الجانبان خلال جلسات أعمال اللجنة التي أستمرت ليومين العديد من المواضيع المطروحة على جدول الأعمال ومن أبرزها حث الشركات الجنوب افريقية للاستثمار بالمملكة،

و تعزيز التبادل التجاري وزيادة تبادل زيارات وفود الأعمال، وإقامة المعارض في كلا البلدين.

والعمل المشترك لتعزيز نفاذ الصادرات السعودية الغير نفطية الى جنوب أفريقيا, والاسواق الأفريقية المجاورة.