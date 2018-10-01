” التجارة ” تشهر بمالك منشأة تختص ببيع وتركيب إطارات السيارات

علي القحطاني (صدى):

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، عن تشهيرها بمالك منشأة، تختص ببيع وتركيب إطارات السيارات بمحافظة الأحساء.

وكان قد صدر حُكْمًا قضائيًا بإدانة مالك المنشأة، وثبوت مخالفته نظام مكافحة الغش التجاري؛ لحيازة وتخزين إطارات سيارات منتهية الصلاحية؛ وهو ما يعد غشًّا وتضليلاً للمشتري بالنظر لما تشكله الإطارات منتهية الصلاحية والمستعملة من خطورة على سلامة مستخدميها.

وتضمَّن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بمنطقة الدمام فرض غرامة مالية، مقدارها مائة ألف ريال، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، ونشر منطوق الحكم في صحيفتَيْن على نفقة المخالف.