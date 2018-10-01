انخفاض استخدام الجوال أثناء القيادة إلى 9.8% بالرياض

عادل الحربي(صدى):

أكدت دراسة بحثية ميدانية نشرها مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية، على مدى التزام قائدي المركبات بربط حزام الأمان والتوقف عن استخدام الجوال في مدينة الرياض خلال 8 أشهر.

وأوضحت الدراسة أن نسبة ربط الحزام قبل الضبط الآلي كانت 34.2% واستخدام الجوال أثناء القيادة 13.8%، وبعد الضبط الآلي ارتفعت نسبة ربط حزام الأمان إلى 75.8% وانخفض استخدام الجوال أثناء القيادة إلى 9.8%، وفقًا لقناة العربية.

وبينت النتيجة أن الطرق السريعة شهدت ارتفاعًا في نسبة ربط الحزام إلى 89.2% وانخفاض استخدام الجوال إلى 9.2%.