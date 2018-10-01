مدير مكتب التعليم بشمال الطائف يزور معرض اليوم الوطني لمدارس البنات

عبدالعزيز القثامي(صدى):

زار مدير مكتب التعليم بشمال الطائف الأستاذ فهد بن عبد ربه المورقي بعد ظهر اليوم (الاثنين) معرض اليوم الوطني.

لمدارس المكتب ” بنات ” والمقام بمدرسة الشيابين المتوسطة ، وتجول بالمعرض واطلع على ما نفذ من برامج وفعاليات خلال اليوم الوطني (88) ومشاركات المدارس من أعمال فنية.

ووجه مدير المكتب الأستاذ فهد بن عبد ربه المورقي شكره وتقديره لرئيسة الشؤون التعليمية الأستاذة خيرية الثبيتي والمشرفات التربويات والى القائدات المشاركات مدارسهن بأعمال في المعرض وللمدرسة المستضيفة وحرصهن على بث روح الوطنية في نفوس الطالبات والانتماء لهذه البلاد المباركة.