رد وزير العمل بعد علمه بوجود مؤسسات ترفض توظيف المنتقبات

علي القحطاني(صدى):

كشف الكاتب الصحفي محمد الأحيدب، عن رد فعل وزير العمل المهندس أحمد الراجحي، بعد علمه بأن هناك مؤسسات ترفض توظيف السعوديات المنتقبات.

وقال ” الأحيدب ” أنه أبلع وزير العمل عن مؤؤسات القطاع الخاص التي تسأل المتقدمة هاتفيًا هل أنت محجبة أم منتقبة؟ وإذا أجابت بأنها منتقبة اعتذروا عن قبولها بعبارة ” لا نقبل إلا محجبات ” .

وأشار في تغريدة له بموقع ” تويتر ” إلى أن وزير العمل أكد له أن الوزارة ترفض هذا الأمر وأبلغ مساعديه بتقصي الأمر وإيضاحه للعموم، موضحًا أنه يجب على المتقدمات اللاتي يحدث معهن ذلك عليهن الإبلاغ عن هذه المؤسسات فوراً.