بالفيديو.. طفلة تنتهي بمتعتها بأحد الأسواق بخلع وكسور.. ووالدها: القضية من اختصاص مَن؟

عادل الحربي (صدى):

انتهت متعة طفلة في أحد الأسواق التجارية، بخلع في الكاحل وكسور في مراكز النمو السفلية للقدم، ما حرمها من الدراسة، فيما يشتكي والدها بأن الإهمال وانعدام وسائل السلامة هو السبب في ذلك.

وأوضح إبراهيم الثقفي، والد الطفلة، في مداخلة هاتفية له ببرنامج ” يا هلا ” ، أن ابنته ذهبت إلى ملاهي مع اثنين من إخوانها، مشيرًا إلى أنه تفاجأ باتصال من المسؤولين عن أحد الألعاب الحضور فورًا ليجد ابنته سقطت وأصيبت وتم نقلها من قبل الهلال الأحمر إلى المستشفى.

وأكد أن السبب في السقوط هو عدم وجود تصاريح لـ اللعب، مؤكدًا أن السقوط كان بسبب خلل في اللعبة، قائلًا : ” لم يفيدني أحد من الدفاع المدني أو الشرطة أو البلدية بما حدث.. الكل يقول القضية ليست من اختصاصي ” .

وأضاف أن الدفاع المدني قال إن القضية عليها مكاتبات حيث إنه كان هناك حريق فيها قبلها بشهرين وتم إغلاقها، مضيفًا أن الدفاع المدني لم يباشر اللعبة في نفس اليوم ولم يكتب تقريره وأن البلدية أقفلت اللعبة في اليوم الثاني قبل بلاغه ما يدل أن هناك مشكلة في اللعبة وأن هناك أشياء تخفى عنه.

وتابع أنه قدَّم بلاغًا للدفاع المدني وبالفعل حضر مندوب الشرطة وأخذ أقواله وأقوال ابنته من المستشفى، ومن ثم تواصل معه مندوب الدفاع المدني بأن صاحب اللعبة أغلقوها وغادروا الموقع ” .

وأوضح أنه ذهب في اليوم الرابع لمركز الشرطة لمعرفة إلى أين وصلت النتائج، حتى أصبح في دوامة بين الدفاع المدني والشرطة والبلدية فكانوا يقولون ليس من اختصاصنا.

وناشد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهد الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله -، بتشكيل لجنة للاطلاع على كل ما حدث وأخذ حق ابنته من المتسببين فيما حدث.