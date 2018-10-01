بالفيديو.. تفاصيل القبض على وافد يمارس مهنة الطب بدون ترخيص

نايف السالم(صدى):

كشف مدير إدارة صحة مكة المكرمة، الدكتور طلعت منشي، تفاصيل القبض على أحد الوافدين لممارسته مهنة الطب بدون ترخيص.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج ” معالي المواطن ” مساء اليوم، أنه ورد بلاغ من قبل أحد المواطنين يفيد بوجود وافد يمارس مهنة الطب في منزله بعيدًا عن الرقابة الصحية.

وأضاف أنه تم مراقبة المقيم ومنزله للتأكد من العمل المنسوب له، مشيرًا إلى أنه بعد قرابة أسبوعين من المراقبة تم رصد الموقع الذي يعمل فيه.

وأشار إلى أنه تم نصب الكمين اللازم بمعاونة أحد المقيمين، وتم ضبط الوافد وهو يكشف على أحد المرضى بطريقة غير صحية، وتم القبض عليه.