بالفيديو..اعتداء وسحل فتاة أمام المارة على يد صاحب مطعم

القاهرة(صدى):

أظهر مقطع فيديو واقعة اعتداء وسحل فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا أمام المارة على يد صاحب مطعم اتهمها بإلقاء زجاجة عليه، بأحد شوارع محافظة بورسعيد بمصر.

وقال المحامي أحمد عبد السلام الشاهد على الواقعة، في أحدى القنوات المصرية، إن صاحب المطعم والعاملين معه منعوه من التصوير، ولكنه نجح في التقاط صورة وحيدة للفتاة تم تداولها بشكل واسع وسط حالة من الغضب اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي.

أضاف المحامي أنه رفع شكوى بحق صاحب المطعم في قسم الشرطة، وبالفعل تم القبض عليه وهو الآن قيد العرض على النيابة للتحقيق في الواقعة التي حدثت أمام مجمع المطاعم في شارع “طرح البحر” الشهير بالمحافظة.