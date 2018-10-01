خطوات التسجيل في حساب المواطن من أسرة السجين والأوراق المطلوبة
كشف برنامج حساب المواطن، هل يتم وقف دعم أسرة المواطن السجين، موضحًا خطوات التسجيل والأوراق المطلوبة فيه.
جاء ذلك ردًا على سؤال لمواطن عبر موقع ” تويتر ” ، قال فيه : ” هل يتم إيقاف الدعم عن أسرة السجين، مع العلم بأن السجين لديه أسرة من زوجة وطفل، ولم يصرف لأسرته دعم الشهر الماضي ” .
ورد حساب المواطن قائلًا : ” بإمكان الزوجة التسجيل (كمستفيد رئيسي) واختيار عائلة سجين وإضافة الأبناء كتابعين، ولا يتم إضافة الزوج، ولابد من إرفاق مستند يثبت حالة السجين من المديرية العامة للسجون ” .
اترك تعليقاً