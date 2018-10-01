خطوات التسجيل في حساب المواطن من أسرة السجين والأوراق المطلوبة

عادل الحربي (صدى):

كشف برنامج حساب المواطن، هل يتم وقف دعم أسرة المواطن السجين، موضحًا خطوات التسجيل والأوراق المطلوبة فيه.

جاء ذلك ردًا على سؤال لمواطن عبر موقع ” تويتر ” ، قال فيه : ” هل يتم إيقاف الدعم عن أسرة السجين، مع العلم بأن السجين لديه أسرة من زوجة وطفل، ولم يصرف لأسرته دعم الشهر الماضي ” .

ورد حساب المواطن قائلًا : ” بإمكان الزوجة التسجيل (كمستفيد رئيسي) واختيار عائلة سجين وإضافة الأبناء كتابعين، ولا يتم إضافة الزوج، ولابد من إرفاق مستند يثبت حالة السجين من المديرية العامة للسجون ” .