بالصور.. المنتخب الوطني تحت 19 عامًا يختتم تحضيراته لودية العراق

نواف السالم(صدى):

يخوض المنتخب الوطني تحت 19 عامًا غدًا الثلاثاء لقاءه الودي الثاني ضمن معسكره الإعدادي المقام بالرياض والذي يأتي في المرحلة الرابعة من برنامج الأخضر الإعدادي للمشاركة في بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2018 في إندونيسيا.

ويلتقي الأخضر بشقيقه منتخب العراق تمام الرابعة مساءً على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، في لقاء مغلق عن وسائل الإعلام والجماهير.

على الصعيد الميداني، اختتم لاعبو المنتخب الوطني تحضيراتهم للقاء بحصة تدريبية مساء اليوم الاثنين، على الملعب الرديف لإستاد الأمير فيصل بن فهد، والتي انطلقت بتمارين على التمرير والتحرك، أعقبها مران للجمل التكتيكية الهجومية.

الجدير بالذكر، أن المنتخب الوطني تحت 19 عامًا يأتي في المجموعة الرابعة إلى جوار منتخبات طاجيكستان والصين وماليزيا ضمن بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2018 بإندونيسيا، التي ستنطلق منافساتها في الثامن عشر من شهر أكتوبر الجاري.