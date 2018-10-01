الديوان الملكي: وفاة الأميرة نورة بنت تركي بن عبدالله بن سعود بن فيصل آل سعود
صدر اليوم عن الديوان الملكي البيان التالي:
” بيان من الديوان الملكي ”
انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة / نورة بنت تركي بن عبدالله بن سعود بن فيصل آل سعود والدة صاحبة السمو الملكي الأميرة / العنود بنت فهد بن عبدالعزيز آل سعود، وقد تمت الصلاة عليها اليوم الاثنين الموافق 21 / 1 / 1440 هـ، بعد صلاة العشاء في المسجد الحرام بمكة المكرمة.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون..،،،.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 11460 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله .
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الله يرحـمها ويجـعل مثـواها الجـنه .
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32299 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمها ويغفر لها