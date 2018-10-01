الديوان الملكي: وفاة الأميرة نورة بنت تركي بن عبدالله بن سعود بن فيصل آل سعود

الرياض(صدى):

صدر اليوم عن الديوان الملكي البيان التالي:

” بيان من الديوان الملكي ”

انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة / نورة بنت تركي بن عبدالله بن سعود بن فيصل آل سعود والدة صاحبة السمو الملكي الأميرة / العنود بنت فهد بن عبدالعزيز آل سعود، وقد تمت الصلاة عليها اليوم الاثنين الموافق 21 / 1 / 1440 هـ، بعد صلاة العشاء في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون..،،،.