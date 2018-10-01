اليوم الثاني للمؤتمر السعودي للقانون ينطلق بإعداد قادة المستقبل

سعيد العجل(صدى):

استمرت أعما المؤتمر السعودي للقانون على اليوم الثاني للتوالي حيث بدأت اولى الجلسات العلمية اليوم بالجلسة الرابعة تحت محور إعداد قادة مستقبل الممارسين القانونيين يدير الحوار الدكتور مبارك بن محمد الطامي مدير عام التدريب الأهلي بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

وكان المحور الثاني عن التحديات التشريعية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ولرواد الأعمال

حيث ناقش الدكتور ملحم بن حمد الملحم، محامي الملحم للمحاماة بعض من التحديات التي تواجهها المنشآت الصغيرة إلى المتوسطة في سوق العمل وكيف لرواد الاعمال تجاوزها

وتحدث المهندس فوزي بوبشيت، نائب الرئيس لشراكات التعليم والتطوير شركة معادن عن رأس المال البشري القانوني وتطوير القيادات وكيف يتم تطوير القيادات وتأهيلهم وأن رأس المال الحقيقي هو القوة البشرية .

وفي محور الزمالة القانونية والتعليم المهني المستمر تحدث المهندس زياد بن عبدالله الصالح، مستشار استراتيجي وتطوير أعمال عن التعليم المهني وأهميته كعنصر من عناصر التعليم .

وعن تدريب الممارسين القانونيين تحدث الدكتور أحمد بن حزيم، شريك رئيسي بي إس أي أحمد بن حزيم وشركاه عن اهم الطرق في التدريب وتأهيل المملرسين القانونيين

ثم بعد ذلك بدأت الجلسة الخامسة بمحور التحديات القانونية الحالية التي تواجه المملكة العربية السعودية ادار الحوار الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الصقيه المحامي والمستشار القانوني

المتحدث الرسمي باسم الهيئة السعودية للمحامين ناقش التحديات القانونيه التي يواجهها نظام القانون السعودي الحالي وكيفية التعامل معها للوصول للحلول الصحيحة .

وكان المحور الثاني عن قرارات التوطين وأثرها على عقود العمل الأجنبية تحدث فيها المهندس غازي بن ظافر الشهراني، وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتوطين عن توطين المهن السعودية وكيف يؤثر ذلك على التعاقد مع الاجانب

وعن آخر التطورات في نظام المنافسة والمشتريات تحدث الأستاذ يوخن هونت، رئيس هونت ليجال كنسولتنسي بالتحالف مع مكتب خالد عمر العطاس للمحاماة والإستشارات القانونية عن المنافسة وطرق التسويق للمشتريات وما تم التوصل له من تطور في هذا المجال

وعن محور تشريعات تعزيز الشفافية ومكافحة الاحتيال والفساد قدم الأستاذ زيد سلطان، المدير الأول لخدمات التحاليل الجنائية والنزاهة ارنست ويونغ الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الطرق الصحيحة للوصول لمرحلة الشفافية التي تقضي على التحايل الذي يؤدي إلى الفساد

وتحدث الأستاذ ماجد بن محمد قاروب، رئيس مكتب ماجد محمد قاروب للمحاماة والإستشارات القانونية عن التشريعات القادمة وأثرها على بيئة الأعمال والسوق المالية .

وقدمت في أعمال اليوم 9 ورش عمل على ثلاث مراحل بمعدل ثلاث ورش عمل متوازية لكل مرحلة .

ورش المرحلة الأولى الابتكار والتميز في أساليب تقديم الخدمات القانونية الأستاذ زياد بن سمير خشيم محام ومستشار قانوني خشيم محامون ومستشارون ومسار الممارسة القانونية البداية والنهاية الأستاذ ماجد بن محمد قاروب رئيس مكتب ماجد محمد قاروب للمحاماة والإستشارات القانونية والأدوات الذكية المستخدمة في تحليل العقودو القضايا القانونية الدكتورة لطيفة محمد العبدالكريم،أستاذ مساعد بكلية علوم الحاسب والمعلومات جامعة الملك سعود، مستشار الذكاء الإصطناعي، وزارة الاتصالات وتقنية

وورش المرحلة الثانية ورشة الصحة وتوازن العمل بالحياة الدكتور خالد بن عبدالله النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة

الشرايين ومهارات الإدارة القانونية

الدكتور فهد بن محمد الماجد

عميد كلية الحقوق جامعة الأمير سلطان ومحاسبة التكاليف لمكاتب المحاماة

الأستاذ صالح بن محمد الثنيان، الشريك الرئيس الأستاذ حسام وائل أبو الفضل، المدير العام التنفيذي شركة صالح الثنيان وشريكه محاسبون ومراجعونقانونيون

وورش المرحلة الثالثة ورشة الإطار القانوني للفضاء السيبراني والأمن السحابي في المملكة العربية السعودية: السياسة والتحديات الأستاذة مصباح صبوحي، محاضر في القانون جامعة الأمير سلطان

وورشة صيغة الإيجار المنتهي بالتمليك وفق أنظمة التمويل بالمملكة العربية السعودية الدكتور سلطان بن محمد العيدان أستاذ مساعد جامعة دار العلوم وورشة حوكمة الشركات لمكافحة الفساد الداخلي الأستاذ غالب بن عبدالرحمن العسكر المدير العام، العسكر للمحاماة

ثم بعد ذلك اختتمت أعمال المؤتمر بالتوصيات النهائية على أن تعقد الدورة الثانية في نوفمبر من عام 2019