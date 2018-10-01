وصول المشاركين في المناورات الجوية السعودية التونسية إلى تونس

سعيد العجل(صدى):

وصل اليوم المشاركين من القوات الجوية الملكية السعودية في المناورات السعودية التونسية إلى جمهورية تونس الشقيقة.

هذا وقد رحب الملحق العسكري لدى المملكة العربية السعودية في تونس العميد الركن / خالد بن محمد السهيان بجميع المشاركين لدى وصولهم متمنياً أن تعكس هذه المشاركة مدى الاحترافية العالية التي تتمتع بها قواتنا المسلحة. وأوضح أن الهدف من هذه المناورات هو تبادل الخبرات مع الأشقاء في سلاح طيران الجيش التونسي وأن هذه المناورات تأتي ضمن الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الدفاع لتدريب جميع وحدات القوات المسلحة.

وأشار العميد السهيان إلى أن هذه المناورات الجوية تعد الأولى التي تنفذ مع الأشقاء في جمهورية تونس وهي لبنه لمناورات مشتركة قادمة بإذن الله.

من جانبه بين قائد التمرين العقيد الطيار الركن / محمد بن سعيد الشهراني أن جميع المشاركين على أتم الإستعداد للمشاركة في هذه المناورات مع اشقائهم في سلاح طيران الجيش التونسي حسب ما خطط له مسبقا مبينا أن هذه المناورات تعد امتداداً لخطط وبرامج القوات المسلحة التدريبية للرفع من مستوى الجاهزية القتالية لقواتنا الجوية .