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  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

لا تقرأ هذا الخبر .. العثور على طفل رضيع متوفى عند مسجد

لا تقرأ هذا الخبر .. العثور على طفل رضيع متوفى عند مسجد
سعيد العجل(صدى):

عثر المواطن بدر الجليفي على طفل متوفى عند مسجد ومغسلة الدريهمية بحي شبرا مخرج 24
بعد صلاة العشاء .
حيث قام بالاتصال بالدوريات الأمنية التى حضرت قبل قليل للموقع .
ووفقا لرواية شهود عيان فإن فتاه ترجلت من جيب ابيض حاملة الطفل قبل أن تضعه عند باب المسجد وتلوذ بالفرار .


5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 11460 ] نشر منذ 2 ساعتين

لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله . حســبي الله عـــلاهـا .

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 14 دقيقة

وين الي ذبحتنا بالذكور والذكور وتعليقاتها ان الذكور مجرمين
الآن بطل هذا الجرم انثى وايش رايك !!
مثل هذي الجريمة حتى ابليس يرفضها

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