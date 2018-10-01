لا تقرأ هذا الخبر .. العثور على طفل رضيع متوفى عند مسجد
عثر المواطن بدر الجليفي على طفل متوفى عند مسجد ومغسلة الدريهمية بحي شبرا مخرج 24
بعد صلاة العشاء .
حيث قام بالاتصال بالدوريات الأمنية التى حضرت قبل قليل للموقع .
ووفقا لرواية شهود عيان فإن فتاه ترجلت من جيب ابيض حاملة الطفل قبل أن تضعه عند باب المسجد وتلوذ بالفرار .
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 11460 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله . حســبي الله عـــلاهـا .
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32299 ] نشر منذ 1 ساعة
الله لايبلانا ولا يبلابنا. حسبنا الله ونعم الوكيل
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32299 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب فتر من الخلق بس فين فتر من الخالق
محمود[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 14 دقيقة
وين الي ذبحتنا بالذكور والذكور وتعليقاتها ان الذكور مجرمين
الآن بطل هذا الجرم انثى وايش رايك !!
مثل هذي الجريمة حتى ابليس يرفضها
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32299 ] نشر منذ 3 دقائق
طيب فرت من الخلق بس فين تفر من الخالق