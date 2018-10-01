لا تقرأ هذا الخبر .. العثور على طفل رضيع متوفى عند مسجد

سعيد العجل(صدى):

عثر المواطن بدر الجليفي على طفل متوفى عند مسجد ومغسلة الدريهمية بحي شبرا مخرج 24

بعد صلاة العشاء .

حيث قام بالاتصال بالدوريات الأمنية التى حضرت قبل قليل للموقع .

ووفقا لرواية شهود عيان فإن فتاه ترجلت من جيب ابيض حاملة الطفل قبل أن تضعه عند باب المسجد وتلوذ بالفرار .