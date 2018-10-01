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  3. شاهد .. حراج على العود يصل لمبلغ خيالي

شاهد .. حراج على العود يصل لمبلغ خيالي




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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 79 ] نشر منذ 3 ساعات

بورعي يبيع على شحيبر ..ومخيمر يزاود .. وبالآخر اتاريهم كلهم شركا بالبضاعه…على مين تلعبوها…؟

[ عدد التعليقات: 34927 ] نشر منذ 3 ساعات

الناس عندهم دراااااااااهم
مو دارين فين يودونها
أستغرب يوم أشوفهم يشتكون من غلاءالأسعار وأرتفاع فواتير الكهرباء والبنزين
ويوم أطلع الشارع
القى الشوارع زحمة
والمطاعم زحمة
والمولات زحمة
والمهرجانات زحمة
وكل الدنيا زحمة
ويتسابقون على الكوفيهات الغالية
حتى البساس معينه خير في الشوارع
الأكل مرمي بكل مكان🤔

[ عدد التعليقات: 96 ] نشر منذ 2 ساعتين

غير صحيح انا حاضر المعرض واسمه دلني على الطيب في قاعة الفريده على طريق الثمامه القطعه انباعت ب ١٥٠٠٠ قدام عيني المقطع مغالط للواقع

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