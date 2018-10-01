شاهد .. حراج على العود يصل لمبلغ خيالي

الإثنين 1
أكتوبر
بورعي يبيع على شحيبر ..ومخيمر يزاود .. وبالآخر اتاريهم كلهم شركا بالبضاعه…على مين تلعبوها…؟
الناس عندهم دراااااااااهم
مو دارين فين يودونها
أستغرب يوم أشوفهم يشتكون من غلاءالأسعار وأرتفاع فواتير الكهرباء والبنزين
ويوم أطلع الشارع
القى الشوارع زحمة
والمطاعم زحمة
والمولات زحمة
والمهرجانات زحمة
وكل الدنيا زحمة
ويتسابقون على الكوفيهات الغالية
حتى البساس معينه خير في الشوارع
الأكل مرمي بكل مكان🤔
طيب
غير صحيح انا حاضر المعرض واسمه دلني على الطيب في قاعة الفريده على طريق الثمامه القطعه انباعت ب ١٥٠٠٠ قدام عيني المقطع مغالط للواقع
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بورعي بيه[ عدد التعليقات: 79 ] نشر منذ 3 ساعات
بورعي يبيع على شحيبر ..ومخيمر يزاود .. وبالآخر اتاريهم كلهم شركا بالبضاعه…على مين تلعبوها…؟
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 34927 ] نشر منذ 3 ساعات
الناس عندهم دراااااااااهم
مو دارين فين يودونها
أستغرب يوم أشوفهم يشتكون من غلاءالأسعار وأرتفاع فواتير الكهرباء والبنزين
ويوم أطلع الشارع
القى الشوارع زحمة
والمطاعم زحمة
والمولات زحمة
والمهرجانات زحمة
وكل الدنيا زحمة
ويتسابقون على الكوفيهات الغالية
حتى البساس معينه خير في الشوارع
الأكل مرمي بكل مكان🤔
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32299 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب
عش الواقع[ عدد التعليقات: 96 ] نشر منذ 2 ساعتين
غير صحيح انا حاضر المعرض واسمه دلني على الطيب في قاعة الفريده على طريق الثمامه القطعه انباعت ب ١٥٠٠٠ قدام عيني المقطع مغالط للواقع