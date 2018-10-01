صواعق رعدية في سماء جازان والدفاع المدني يحذر المواطنين

تركي السالم(صدى):

شهدت محافظات منطقة جازان الجنوبية والشرقية، اليوم الإثنين، صواعق رعدية بعد هطول أمطار على ضواحي جازان.

وحذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان من مخاطر الأمطار والسيول، داعية الجميع إلى اتخاذ جميع التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات؛ حرصاً على سلامتهم.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تكون سماء غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على تبوك ،القريات وطريف، وكذلك على مرتفعات جازان، عسير ،الباحة تمتد إلى مكة المكرمة غدًا الإثنين.