سيدة عجوز تحتفظ بجثة زوجها عاما ونصف

برلين(صدى):

احتفظت سيدة عجوز تبلغ من العمر 73 عاما بجثة زوجها المتوفى 74 عاما طوال عام ونصف في شقتهما.

وقال الادعاء العام الألماني بمدينة هامبورج شمالي ألمانيا : شعر أحد معارف الزوجين بالقلق عليهما، إذ لم يكن رأى الزوج منذ عام ونصف، فأبلغ الشرطة للتحقق من الأمر في الدور التاسع عشر من شهر سبتمبر الماضي، وعندما امتنعت الزوجة عن فتح غرفة مغلقة، أصاب الارتياب أفراد الشرطة.

وعثر أفراد الشرطة على الجثة المتحللة تماما للزوج في فراشه، حيث أمر الادعاء العام بتشريح الجثة، ولكنها لم تعثر على أية أدلة على ارتكاب جريمة أو وجود مؤامرة.