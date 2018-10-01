فيديو.. للملك فهد يجيب على سؤال حول علاقة المملكة بالدول العربية

عادل الحربي (صدى):

أظهر مقطع أفيديو نادر الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله ” ولي العهد آنذاك ” عام 1976م وهو يجيب على سؤال حول علاقة المملكة بالدول العربية وبجانبه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله ” أمير الرياض آنذاك ” .

وظهر الملك فهد وهو يجيب بابتسامته المعهودة ودبلوماسيته الفريدة على سؤال لأحد الإعلاميين، مؤكدًا في تصريحه حرص المملكة على الوفاق بين الدول العربية.