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فيديو.. للملك فهد يجيب على سؤال حول علاقة المملكة بالدول العربية

فيديو.. للملك فهد يجيب على سؤال حول علاقة المملكة بالدول العربية
عادل الحربي (صدى):

أظهر مقطع أفيديو نادر الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله ” ولي العهد آنذاك ” عام 1976م وهو يجيب على سؤال حول علاقة المملكة بالدول العربية وبجانبه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله ” أمير الرياض آنذاك ” .

وظهر الملك فهد وهو يجيب بابتسامته المعهودة ودبلوماسيته الفريدة على سؤال لأحد الإعلاميين، مؤكدًا في تصريحه حرص المملكة على الوفاق بين الدول العربية.


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