11 جهة حكومية و 8 جمعيات نفع عام تناقش سبل مكافحة الامراض الغير معدية بالخبر 10 أكتوبر المقبل

سعيد العجل (صدى):

برعاية صاحب السمو الملكي الامير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، تعتزم 11 جهة حكومية و 8 جمعيات نفع عام بالمملكة من اطلاق اللقاء الاول للأمراض الغير معدية والذي تنظمه جمعيات التحالف السعودي للأمراض الغير معدية، في فندق الميرديان بالخبر في 10 أكتوبر المقبل، بهدف التعرف بشكل دائم على مشاريع الحكومة لمكافحة الأمراض غير المعدية والحد من انتشارها، ومناقشة توصيات منظمة الصحة العالمية والخطوات الواجب اتخاذها لتنفيذ تلك التوصيات، وكيفية التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخيري والقطاع الخاص في ظل التوجه العام للمملكة والداعم للتعاون بين تلك القطاعات.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد إحتضنت في عام 2011م، الاجتماع الأول عالي المستوى لمناقشة أسباب انتشار الأمراض غير المعدية وسبل مكافحتها وذلك بحضور القيادات السياسية لكافة الدول الأعضاء بهيئة الأمم المتحدة.

ثم كان الاجتماع الثاني في يوليو من عام 2014م والذي أثمر عن ورقة عمل لإلزام الحكومات بتنفيذ توصيات منظمة الصحة العالمية وقياس مدى التقدم وذلك خلال عامي 2015-2016م.

وفي سبتمبر من هذا العام 2018م، سوف يُعقد بهيئة الأمم المتحدة الاجتماع الثالث عالي المستوى لمناقشة الخطوات المتخذة من حكومات الدول الأعضاء تجاه الأهداف التسعة التي طرحتها منظمة الصحة العالمية كخطة عمل حتى عام 2025م، وهذه الأهداف التسعة هي: خفض نسبة الوفيات المبكرة بنسبة 25%، الوصول بنسبة زيادة الإصابة بالسكري والسُمنة إلى صفر %، توفير العلاج والمستلزمات الطبية وتقنيات العلاج لأمراض القلب والأمراض غير المعدية بنسبة 80 %، خفض الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 25 %، خفض استعمال التبغ بنسبة 30 %، خفض استهلاك الملح والصوديوم بنسبة 30 %، حصول 50% من المستحقين على الاستشارة الطبية والعلاج لمنع حدوث جلطات القلب والجلطات الدماغية، خفض سوء استخدام الكحول بنسبة 10 %، خفض الخمول الحركي بنسبة 10 %.

ويضم اللقاء الاول وزارة الصحة، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة التعليم، الهيئة العامة للغذاء والدواء ، وزارة التجارة والاستثمار، وزارة البيئة والمياه والزراعة، الهيئة العامة للرياضة، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة الإعلام، وزارة الشؤون البلدية والقروية، المجلس الصحي السعودي.

يذكر ان جمعيات التحالف السعودي للأمراض الغير معدية هي: الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء، جمعية السرطان السعودية، الجمعية السعودية لتنشيط التبرع بالأعضاء (إيثار)، جمعية أرفى للتصلب اللويحي، الجمعية العلمية السعودية للسكري، الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم، جمعية ساعد لمرضى التصلب العصبي المتعدد، الجمعية السعودية لرعاية ضغط الدم (شمس).