بالفيديو.. جموع غفيرة تؤدي صلاة الميت على الشيخ سعيد بن وهف

علي القحطاني (صدى):

أدى، اليوم الاثنين، العشرات من المصلين صلاة الميت على جنازة الشيخ سعيد بن علي وهف القحطاني – رحمه الله -، في مسجد الراجحي بالرياض.

ووثَّق مقطع فيديو، الجموع الغفيرة الذين توافدوا لأداء صلاة الميت عليه، حيث كانت وفاته فجر اليوم بمثابة مفاجأة للشعوب العربية كلها.

يذكر أن الشيخ سعيد بن وهف مؤلف حصن المسلم الذي كان ملازم لكل المسلمين، قد توفي فجر الاثنين عن عمر يناهز الـ67 عامًا.