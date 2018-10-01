” المنيف ” يروي معاناة العاملين والعاملات في إحدى شركات التأمين

عادل الحربي (صدى):

رصد حمد المنيف، اليوم الإثنين، معاناة نساء ورجال يعملون في إحدى الشركات العاملة في مجال التأمين عبر سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي على ” تويتر “.

وقال المنيف : بعد دخولي للشركة في الطابق الأول .. طلبو منى كامل الأوراق كي يقدمو لي تسعيره بمبلغ التأمين .. وبعد أن عرفو الفقير إلى ربه بدأت الحكايه بدمعة قهر ظهرت على محياهم وذلك بسبب عدم تقدير الشركة لأبناء وبنات الوطن مقارنة بالإخوة الكرام من المقيمين .

وأضاف : الشركة توظف بنات الوطن من حملة البكالوريوس يحملون تخصصات يحتاجها سوق العمل الخاص برواتب لا تزيد عن ٢٧٠٠ ريال بعد خصم التأمينات والبالغ ٣٠٠ ريال ولساعات عمل طويله تستمر إلى ٦ مساء مقارنة بالوافدين والذي قد تصل رواتبهم إلى ٢٥ الف ريال أو تزيد.

وتابع : الكل يعلم بأن توظيف المرأه السعوديه في القطاع الخاص يقابله توظيف أضعاف العدد وهذا ما تعمل عليه بعض شركات القطاع الخاص والتي يديرها غير السعوديين .. ويرغب في استقطاب بنو جلدته ورفاقه.

وواصل : راتب ٢٧٠٠ ريال يقسم حسب حديثهم لي قبل أن يصرف (١٥٠٠ للنقل ، و ١٢٠٠ للوجبات داخل مقر العمل) ولا يتبقى من رواتبهم ريال واحد حيث أن استمراريتهم في العمل من أجل بناء خبره لهم تضاف لسيرتهم الذاتيه .

واختتم قائًلا : معاناتهم لا يمكن أن نسطرها في تغريدات بل نحتاج إلى مجلدات لذا اكتفي بما سرد أعلاه ، ولكن أقدم بين ايديكم “الليله بإذن الله” بعض الحلول التي يمكن أن تعالج هذه الأمور .