حرم أمير الباحة ترعى حفل إدارة التعليم لشؤون البنات بمناسبة اليوم الوطني الـ 88

ندى البليهي(صدى):

رعت حرم سمو أمير منطقة الباحة، صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت مساعد بن عبدالعزيز اليوم ، حفل الإدارة العامة للتعليم “للبنات” بمنطقة الباحة، بمناسبة اليوم الوطني الـ 88 للمملكة، وذلك بقاعة الأمير فيصل التعليمية بمدينة الباحة.

ولدى وصول الأميرة سارة مقر الحفل قامت بافتتاح المعرض المصاحب ، ثم تجولت به وشاهدة محتوياته الذي يتضمن العديد من الأعمال واللوحات والصور الفوتوغرافية من مشاركات طالبات المنطقة الآتي عبرن من خلالها عن سعادتهن بالاحتفال باليوم الوطني وحبهن للوطن وللقيادة الرشيدة – أيدها الله – .

بعد ذلك بدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القران الكريم ، ثم ألقت المساعدة مدير التعليم للشؤون تعليم البنات نوال بن علي الدرمحي كلمة رحب فيها بسمو الأمير سارة ، معربة عن شكره لسموها على رعايتها للحفل ومشاركة بنات المنطقة فرحتهن بالاحتفال باليوم الوطني للمملكة .

وبينت أن الجميع يحتفل بهذه الذكرى الغالية التي نستذكر من خلالها الملاحم البطولية التي قادها مؤسس هذه البلاد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن – رحمه الله – لتوحيدها ولم شتاتها وفرقتها ، مستعرضة ما حققته المملكة من تطور وتنمية شاملة منذ تأسيسها حتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، منوهة بما يحظي به قطاع التعليم من اهتمام ودعم من القيادة الحكيمة – أيدها الله – .

بعدها ألقت سمو الأمير سارة بنت مساعد ، كلمة أعربت من خلالها عن سعادتها مشاركة طالبات منطقة الباحة الاحتفال بذكرى اليوم الوطني الثامن والثمانين لتوحيد بلادنا الغالية، المملكة العربية السعودية،مشيرة إلى أنه في هذا اليوم نستلهم ونستذكر فيها ذكرى موحد هذه البلاد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل “طيب الله ثراه” الذي نقل هذه البلاد من الحروب والشتات إلى اجتماع الكلمة وتوحيد الصف وجعل ركيزة هذا الوطن القرآن الكريم والسنة المطهرة دستوراً ومنهاجاً، وسار على هذا النهج أبنائه الملوك سعود وفيصل وخالد وفهد وعبد الله “يرحمهم الله” الذين منحوا حياتهم فداءً لرفعة وعزة هذه البلاد وعملوا بكل إخلاص وتفانٍ فكانوا بفضل الله خير من حمل الأمانة.

ونوهت سموها بتواصل الإنجازات في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، مؤكدة أن تلك الإنجازات تحمل ملامح فجر جديد وفق رؤية شابة طموحة وضعت إنسان هذه البلاد محور اهتمامها فأولت القيادة الرشيدة كل الاهتمام والرعاية لهذا الوطن وأهله حتي أصبحت بلادنا تعيش نهضة تنموية شاملة في كل القطاعات من خلال المشاريع العملاقة التي ترجمت الرؤية الثاقبة لهذه القيادة الحكيمة التي آمنت بقدرات أبنائها فمنحتهم الفرصة الكاملة للمشاركة الفاعلة في الحفاظ على مكتسبات هذه البلاد المباركة والسير بها قدماً نحو الحضارة والإزدهار.

وأكدت حرم سمو أمير الباحة أن التنمية الوطنية الشاملة لا تتحقق إلا بسواعد أبناء وبنات الوطن، مشيدة بما يشهده قطاع التعليم في مختلف قطاعاته من حركة دؤوبة وتطور مستمر، الذي يعد دليل على حرص القيادة وفقها الله على تسليح أبنائها بسلاح العلم والمعرفة، هذا السلاح الذي هو أساس كل نهضة وحضارة على مر التاريخ.

وقالت الأميرة سارة ” إن من فضل الله ونعمته على هذا الوطن المبارك أن هيأ له قادة مخلصين وشعب وفي، قدموا الغالي والنفيس للحفاظ على هذه الوحدة العظيمة التي أرسى دعائمها الملك المؤسس رحمة الله وشيد بناءها أبناؤه من بعده ، لتصبح وبكل فخر أعظم وحدة عرفها التاريخ الحديث ، وأنا اليوم أشعر بكثير من الفخر والاعتزاز لمشاركتي لكن الاحتفال بهذه الذكرى الغالية على قلوبنا جميعاً، وأجدها فرصة لرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهما الله، وللشعب السعودي الكريم، وتهنئة وتحية خاصة لأبطالنا في الحد الجنوبي ” .

ودعت سموها في ختام كلمتها الله عز وجل أن يحفظ جنودنا في الحد الجنوبي ويؤيدهم بنصره، وأن يتغمد شهداءنا برحمته ويتم شفاء مصابينا وجرحانا، وأن يديم على بلادنا الأمن والأمان والإزدهار، معربة عن شكرها لمساعدة مدير التعليم لشؤون البنات ولجميع منسوبات الإدارة العامة للتعليم حسن الإعداد والتنظيم لهذه المناسبة الغالية، كما شكرت الطالبات ولجميع الحضور المشاركين.

عقب ذلك شاهدة حرم أمير الباحة والحاضرات عدد من اللوحات الإنشادية التي قدمنها طالبات رياض الأطفال ومن مدارس التعليم العام ، كما شاهد الحاضرات فلكلور جنوبي بهذه المناسبة.

وفي ختام الحفل كرمت الأميرة سارة بنت مساعد ، بنات أسر شهداء الواجب ، فيما تسلمت سموها هدية تذكارية بهذه المناسبة.

حضر الحفل عدد من القيادات النسائية بتعليم الباحة .