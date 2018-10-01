حفل زواج الحارثي والعتيبي

بدر الحارثي(صدى):

أحتفل الدكتور ساعد بن سعد العرابي الحارثي بزواج أبنه الدكتور “أحمد” على كريمة الدكتور رفاع بن عبدالله العتيبي في نادي ضباط قوى الأمن الداخلي .

وقد شرف الحفل اصحاب المعالي والسعادة وهم معالي الدكتور ساعد العرابي الحارثي مستشار وزير الداخلية والدكتور فهد العرابي الحارثي رئيس مركز اسبار للدراسات والبحوث وسعادة السفير مسعود بن علي العرابي الحارثي سفير المملكة في جمهورية ” مالي” وعدد من اعضاء مجلس الشورى والاكاديميين وكتاب الرأي والاعلاميين ،

بدورنا نهني العريس الدكتور احمد الحارثي ونتمنى له حياة زوجية سعيدة وموفقه