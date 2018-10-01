أرامكو السعودية تطلق عددًا من الفرص لنمو قطاع المواد غير المعدنية

المنامة(صدى):

أطلقت أرامكو السعودية ضمن مشاركتها في مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط السابع عشر لتآكل المعادن، الذي تنظمه مملكة البحرين خلال الفترة 20 – 21 محرم 1440هـ ، مجموعةً واسعةً من الفرص للتوسّع في نمو أنشطة المواد غير المعدنية، بما يتوافق مع إستراتيجية النمو التي تغطي قطاع النفط والغاز بالإضافة إلى قطاعات السيارات والبناء والتشييد والتغليف وقطاعات الطاقة المتجددة.

وأوضح نائب رئيس أرامكو السعودية للخدمات الهندسية عبدالله البيز، خلال مشاركته في المؤتمر أن هذه الإستراتيجية تأتي تماشيًا مع رؤية السعودية 2030 للإنتقال بالإقتصاد السعودي ليكون ضمن المراكز الخمسة عشر الأولى بين أفضل اقتصاديات العالم، مبينًا أن أحد مجالات تركيز الشركة في إستراتيجيتها طويلة المدى هو استخدام المواد غير المعدنية , ويحمل مؤتمر هذا العام، الذي يحتفل بعيد ميلاده الأربعين، شعار ” نحو إدارة استباقية لتآكل المواد غير المعدنية ” .

وبين أن المواد غير المعدنية تمثّل فرصةً كبيرةً لزيادة الطلب العالمي على النفط الخام وأن الهدف , أن تصبح أرامكو السعودية رائدة في أعمال المواد غير المعدنية على مستوى العالم وتعتزم مواجهة تحدّي زيادة الطلب على النفط، وإيجاد المزيد من الإيرادات، وتقليل تكاليف الدورة الإنتاجية، وتوطين التصنيع، والتقليل من انبعاثات الكربون.

وأكد نائب رئيس أرامكو السعودية للخدمات الهندسية أن الشركة ستحقق هدفها من خلال نشاطها في أربع جبهات , زيادة الإنتشار، وتشجيع البحث والتطوير، ودعم التوطين من خلال برنامج القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد (إكتفاء)، و الإستثمار في الشركات ذات الصلة في جميع مراحل نموها .

ولفت البيز إلى الإمكانات المختلفة للمواد غير المعدنية في قطاع السيارات، والبناء والتشييد، والتغليف والطاقة المتجددة مشيراً إلى أن الشركة تعمل على إستبدال الزجاج في الألواح الشمسية بواسطة البولي كربونات، التي تتميّز بوزنها الخفيف، ومقاومتها للتأثيرات، والنقل الحراري المنخفض .