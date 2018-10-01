بوابة أمانة الرياض تستقبل 160 ألف طلب إلكتروني للرخص المهنية والإنشائية خلال 9 أشهر

الرياض(صدى):

استقبلت البوابة الإلكترونية لأمانة منطقة الرياض خلال الأشهر التسعة الماضية ١٦٠،٨٣٩ طلبًا إلكترونيًا على الرخص المهنية والإنشائية، بواقع ١١٤،١٦٤ طلبًا للرخص المهنية، و٤٦،٦٧٥ طلبًا للرخص الإنشائية.

وأنجزت البلديات الفرعية ما نسبته ٩٨ بالمائة من إجمالي طلبات الرخص المهنيّة والإنشائية مكتملة المستندات والواردة إليها عبر بوابة الأمانة الإلكترونية، كما أعادت للمستفيدين ١٨،٤٢٩ طلبًا للرخص المهنية، و ٤٠٨٦ طلبًا للرخص الإنشائية وذلك لاستكمال إرفاق المستندات اللازمة.

وتعمل أمانة منطقة الرياض على تذليل جميع العقبات أمام المستفيدين من الخدمات البلدية عبر تفعيل بوابتها الإلكترونية التي تخضع لمراقبة أداء البلديات وفق مؤشرات قياس تهدف إلى إتمام الطلبات في أسرع وقت وبما يحقق رضا المستفيد وراحته، وقد خصصت الرقم المجاني 920003218 لخدمة المستفيدين هاتفيًا، وأتاحت إمكانية المحادثات المباشرة عبر الموقع لتقديم الدعم المباشر ومساعدة مقدمي الطلبات.