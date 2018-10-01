تغريم ممارسين صحيين بتبوك 235 ألف ريال خلال فترة وجيزة

محمود البلوي(صدى):

بلغ إجمالي قيمة الغرامات المالية التي أصدرت بحق ممارسين صحيين في المنشأة الحكومية والخاصة بتبوك، 235 ألف ريال، خلال الفترة من 19/10/1438 إلى 30/12/1439هـ.

وأصدرت لجنة النظر في المخالفات الصحية بصحة منطقة تبوك، 39 قرارًا خاص بمخالفات متنوعة لممارسين صحيين في المنشآت الحكومية والخاصة خلال الفترة المذكورة أعلاه.

وأوضحت المديرية، أن إجمالي قيمة الغرامات المالية الذي صدر عليهم بلغ 235000 ريال، حيث تم تغريم ممارسين صحيين بمؤسسات صحية خاصة بإجمالي155000 ريال، وممارسين صحيين يعملون بالمنشآت الحكومية بإجمالي 80000 ريال.

وأشارت إلى أن كافة المعاملات والقرارات الصادرة تم إرسالها إلى جهة الاختصاص بالوزارة، حيث تم اعتماد قرارات لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام مزاولة المهن الصحية بصحة تبوك وتم تنفيذها.