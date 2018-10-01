بالفيديو.. فرح الهادي: زوجي إنخدع من تشابه شهد وظنها أنا
بثت الفنانة ” فرح الهادي ” ، اليوم الإثنين، مقطع فيديو تداوله رواد التواصل الاجتماعي، تحدثت فيه عن شبيهتها الشابة الأردنية شهد، وأنها لا تمانع من تقليدها لناحية المكياج واللبس والحركات.
وقالت الفنانة ” فرح” ، إنها تتلقى الرسائل من متابعيها الذين يسألوها عن الأمر، مؤكدة أنها لا تنزعج من تقليد الشابة لها بتاتاً، لأنها تسعى دائماً إلى تبادل الأفكار والخبرات عبر السوشيال ميديا.
” وأوضحت ” الفنانة الكويتية ” ، أن زوجها ” عقيل الرئيسي ظنّ للوهلة أن الشابة هي زوجته، حيث تدخل في المقطع وأكد أنه حين رأى شهد صدم بالشبه بينهما، لافتاً إلى أنه عندما لم يركز بشكل كبير لا يلاحظ أي فرق بينهما.
وأضافت الفنانة ” فرح ” ، ” شفت صورة الفتاة كذا مرة في إنستغرام، وبالفعل تشبهني بشكل كبير، ولكن بالنهاية كل واحدة منا تؤدي رسالتها على السوشيال ميديا “.
والجدير. بالذكر أن “شهد ” تعمل في مجال التجميل، وغالباً ما تنشر صورها ومقاطع عدة وهي تضع المكياج وتعلم متابعيها على ” انستغرام ” طرق جديدة لوضع المكياج ونصائح جمالية.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 34927 ] نشر منذ 3 ساعات
ولد شاف بنت بمحل ملابس..
خلصت البنت وتبي تطلع من المحل جاها وسألها عن إسمها قالتله : مروة
قالها : عشان خاطري لا تطلعين من المحل أتصلت لأمي حتى تجي تشوفك
البنت استحت ولفت ورجعت تقلب في الفساتين وهي تطالع له وتبتسم
جت الأم وناداها مروة التفت وهي منكسة رأسها من الخجل ..
قال لها الولد ارفعي رأسك يامروة ..
رفعت رأسها بأبتسامة لطيفة ..
قال الولد لأمه : بالله عليك يمة ما تشبه خالي عبدالقادر.
😂😂😂😂😂
الله لا يوفقك لا انت ولا امك ولا خالك
عبدالقادر☹💔
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 11460 ] نشر منذ 3 ساعات
عبد القادر يا بو عِلَـم ضاق إلحال عليا .هههههههههه.😅😂🤗😄🤣🤗😂.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32299 ] نشر منذ 3 ساعات
سبحان الله العظيم يخلق من الشبه 40 باقي 37