بالفيديو.. فرح الهادي: زوجي إنخدع من تشابه شهد وظنها أنا

أماني الغامدي(صدى):

بثت الفنانة ” فرح الهادي ” ، اليوم الإثنين، مقطع فيديو تداوله رواد التواصل الاجتماعي، تحدثت فيه عن شبيهتها الشابة الأردنية شهد، وأنها لا تمانع من تقليدها لناحية المكياج واللبس والحركات.

وقالت الفنانة ” فرح” ، إنها تتلقى الرسائل من متابعيها الذين يسألوها عن الأمر، مؤكدة أنها لا تنزعج من تقليد الشابة لها بتاتاً، لأنها تسعى دائماً إلى تبادل الأفكار والخبرات عبر السوشيال ميديا.

” وأوضحت ” الفنانة الكويتية ” ، أن زوجها ” عقيل الرئيسي ظنّ للوهلة أن الشابة هي زوجته، حيث تدخل في المقطع وأكد أنه حين رأى شهد صدم بالشبه بينهما، لافتاً إلى أنه عندما لم يركز بشكل كبير لا يلاحظ أي فرق بينهما.

وأضافت الفنانة ” فرح ” ، ” شفت صورة الفتاة كذا مرة في إنستغرام، وبالفعل تشبهني بشكل كبير، ولكن بالنهاية كل واحدة منا تؤدي رسالتها على السوشيال ميديا “.

والجدير. بالذكر أن “شهد ” تعمل في مجال التجميل، وغالباً ما تنشر صورها ومقاطع عدة وهي تضع المكياج وتعلم متابعيها على ” انستغرام ” طرق جديدة لوضع المكياج ونصائح جمالية.