شاب يقطع يد زوجته بفأس بعد أن شك في خيانتها له

موسكو(صدى):

حكمت المحكمة في روسيا على شاب بالسجن لمدة عشر سنوات، بتهمة قطع يدي زوجته بفأس بعد أن شك في خيانتها له.

وكانت الأم، البالغة من العمر 26 عاماً، قد أجبرت في ديسمبر من العام الماضي على ركوب سيارتها وأخذها إلى الغابة، حيث ربطها وأجبرها على الركوع ثم قطع رسغيها بفأس.

وتمكن الجراحون من خياطة يدها اليسرى، ولكنها تتعامل بذراعها اليمنى بكف صناعي “آلي” تتعلم استخدامهما، وقد اشتهرت قصتها في الصحف المحلية كونها رمزاً للكفاح، وقد تبرع العديدن من أجلها، وقد تلقت “مارغريتا” الكثير من الدعم.