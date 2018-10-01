إجراء عملية إزالة أكياس كلبية في مستشفى الامير راشد العسكري

سلطان الهوير(صدى):

أجرى فريق طبي مشترك من أطباء الجراحة العامة والنسائية في مستشفى الأمير راشد بن الحسن في اربد إزالة أعداد كبيرة من الأكياس الكلبية الموجودة في كبد مريضة تبلغ من العمر 37 عاماً.

وقال مستشار الجراحة العامة العقيد الطبيب عيسى مياس بأن المريضة راجعت المستشفى وكانت تعاني من انتفاخ وألم في البطن، حيث تم إجراء الفحوصات السريرية والمخبرية والشعاعية والتي أظهرت وجود كيس كلابي كبير يمتد على الكبد والبطن ويحتوي على أعداد كثيرة من الأكياس متعددة الأحجام، بالإضافة إلى كمية كبيرة من السوائل حول هذه الاكياس، مشيراً إلى أنه تم خلال العملية إزالتها كاملاً مع المحافظة على الأعضاء الداخلية والأوعية الدموية داخل البطن والتي كان الكيس ضاغطاً عليها جميعاً.

وبيَّن مستشار النسائية العقيد الطبيب طارق العثامنة بأن الإصابة بالأكياس الكلبية نادرة الحدوث ولكنها موجودة في منطقة الشرق الأوسط وهو مرض تسببه طفيليات (Echinococcus) الناتجة عن تلوث الاعشاب والخضروات ببراز الكلاب، وهذه الطفيليات لا ترى بالعين المجردة، مؤكداً على ضرورة غسل الخضروات والأعشاب جيداً قبل أكلها لإزالة الجراثيم والتي قد تكون عالقة بها.