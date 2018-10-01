بعد انفصالها عن مدير أعمالها.. الفنانة ” وعد ” : اتق شر من أحسنت إليه وفضفضت

أماني الغامدي(صدى):

كشفت الفنانة وعد، اليوم الإثنين، انفصالها عن مدير أعمالها، مؤكدة أنها لم تعد لها أي صلة به.

وقالت وعد عبر حسابها على انستجرام : مساء الخير أحب أبلغكم عن تغيير الرقم الخاص بإدارة أعمالي لرقم جديد، والرقم القديم مالي أي صلة فيه، وهو عند أشخاص غير كفو وما لهم صلة فيني أبدا.

وتابعت: وأي أحد يبي يتواصل بخصوص أي عمل فني ودعايات يتواصل على الرقم الجديد، أعظم درس تعلمته من الحياة اتق شر من أحسنت إليه وفضفضت.

وتشارك الفنانة ” وعد ” كعضو لجنة تحكيم في برنامج المواهب “ نجم السعودية ” إلى جانب الفنان عبادي الجوهر والموسيقار ممدوح سيف.