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ما هي جريمة غسل الأموال؟.. النيابة العامة توضح

ما هي جريمة غسل الأموال؟.. النيابة العامة توضح
علي القحطاني(صدى):

أكدت النيابة العامة، أن غسل الأموال يعتبر جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء الشرعية على أموال متحصلة من جرائم أخرى.

وقالت النيابة في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” غسل الأموال : ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه يقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل الحقيقة أموال مكتسبة خلافًا للشرع أو النظام وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر ” .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 81 ] نشر منذ 38 دقيقة

فيلوس العمال الي قايه بالتستر التقاري بينطبأ عليها الغسيل…؟

[ عدد التعليقات: 81 ] نشر منذ 5 دقائق

يالنيابه العامه… ياليتكم تطبقوا نظام غسيل الأموال على التستر التجاري.. ويكون التطبيق على العامل وليس على كفيله لأنه هو الذي تحصل على المال بطريق غير مشروع.. عندها سيكون البلد اغنى بلد..

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