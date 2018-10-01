ما هي جريمة غسل الأموال؟.. النيابة العامة توضح

علي القحطاني(صدى):

أكدت النيابة العامة، أن غسل الأموال يعتبر جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء الشرعية على أموال متحصلة من جرائم أخرى.

وقالت النيابة في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” غسل الأموال : ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه يقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل الحقيقة أموال مكتسبة خلافًا للشرع أو النظام وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر ” .