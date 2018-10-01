وظائف شاغرة في المجلس الصحي السعودي

فاطمة المالكي(صدى):

أطلق المجلس الصحي السعودي بالرياض، عدد من الوظائف الصحية والإدارية الشاغرة، لحمَلة شهادات الدبلوم البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد والزمالة في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المجلس في مدينة الرياض.

وأوضح المجلس أنّ الوظائف المتاحة على مسمى: مساعد إداري: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة أعمال، إدارة عامة)، مشرف السجل الطبي الوطني: درجة الماجستير في تخصص إحصاء حيوي، إداري: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة مستشفيات، صحة عامة).

وتضمنت الوظائف أيضًا : باحث: درجة الدكتوراه في تخصصات: (الأبحاث الطبية تخصص علم الوبائيات، صحة عامة، أبحاث إكلينيكية- كافة المسارات، إحصاء حيوي، سياسات صحية)، مشرف برامج أمراض القلب: شهادة البورد أو الزمالة في طب أمراض القلب.

ومشرف مركز الأعمال: درجة الماجستير في تخصص إدارة أعمال، مدير مشروع: درجة الدكتوراه في تخصص (أبحاث إكلينيكية، مناهج بحث علمي)، مشرف التثقيف الصحي: درجة الماجستير في تخصصات: (صحة عامة، تثقيف صحي، صحة مجتمع).

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