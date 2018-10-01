مورينيو يكشف حقيقة اتصال زيدان به.. ويوضح أسباب خسارة الشياطين الحمر

نواف السالم(صدى):

علَّق البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، على التقارير الصحفية التي أشارت إلى تحدث الفرنسي زين الدين زيدان معه حول مستقبله مع الفريق.

وقال ” مورينيو ” ، ردًا على سؤال أحد الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي لمباراة فالنسيا: ” عليك أن تسأل الصحفي الذي كتب هذا الخبر ” .

يذكر أن بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن زيدان اتصل بمورينيو وأكد له أنه لن يتولى مهمة تدريب مانشستر يونايتد.

واستطرد ” مورينيو ” : ” دوري أبطال أوروبا جيد حتى إذا كنت تتوقع مباراة صعبة، خصم صعب، إنه أسبوع كبير، الجميع يريد أن يلعب بدوري الأبطال، هناك من هو غير قادر على اللعب هنا، لذا نحن هنا ولدينا الفرصة للعب مباراة كبيرة ” .

وأضاف : ” السبب في عدم الفوز بالمباريات هو نفس السبب في الفوز بالمباريات. الأمر يعود إلى الجميع، الأداء على أرض الملعب يعود للعديد من العوامل ” .