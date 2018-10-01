رجل يقرر دفع ثمن سيارة بالعملات المعدنية فقط

بكين(صدى):

قرَّر رجل صيني، دفع قيمة سيارة فارهة من نوع ” بي ام دبليو ” والتي تصل إلى 480 ألف يوان أي 30 ألف دولار أمريكي، بالقطع النقدية المعدنية فقط.

وكان الموظف يعمل سائق حافلة، وقام بجمع النقود خلال سنوات العمل، ومن ثم احتفظ بالعملة المعدنية في منزله على أمل شراء سيارة أحلامه.

وعندما قرَّر الرجل شراء السيارة، استعان بمجموعة من الأصدقاء لإحصاء وفرز القطع النقدية، حيث استغرقت عملية العد 4 أيام، ثم حملها إلى وكالة السيارات في صناديق على شاحنة صغيرة.

من جانبها، استغرقت عملية عد النقود بالوكالة 10 ساعات رغم اشتراك 11 موظفًا في العملية وكذك الاستعانة بآلة عد النقود المعدنية.