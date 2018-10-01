الإعلان عن وظائف شاغرة بكلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال ” MBSC ” ، عن توفير وظائف إدارة شاغرة للسعوديين، وذلك بالتعاون مع بابسون العالمية.

وأوضحت الكلية أن الوظائف لحمَلة درجة البكالوريوس في بعض التخصصات؛ للعمل بمقر الكلية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بمحافظة رابغ.

وأشارت إلى أن الوظائف المتاحة تحت مسمى:

. أخصائي تطوير الأعمال والمبيعات: الدرجة الجامعية في تخصص ذي الصلة.

. مسؤول البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات: الدرجة الجامعية في مجال علوم الكمبيوتر.

. مطور تطبيقات- تكنولوجيا المعلومات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (نظم المعلومات، أو علوم الكمبيوتر)، أو أي مجال ذي الصلة.

وبيَّنت أن التقديم سيبدأ اليوم الاثنين ويستمر حتى 30 أكتوبر الجاري، وذلك من خلال الرابط https://careers.mbsc.edu.sa/en/job-search-results .