للنساء.. وظائف شاغرة في تعليم شقراء

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة شقراء، اليوم الإثنين، حاجتها لشغل وظائف مستخدمات على لائحة المستخدمين وبند الأجور.

وقالت إن شروط التقديم على الوظائف : أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، القدرة على القيام بعمل الوظيفة، مع إجادة القراءة والكتابة، أن تجتاز المتقدمة الكشف الطبي، تقديم ما يثبت السكن في مكان شغل الوظيفة من جهة رسمية.

وأضافت : يجب أن لا يقل عمر المتقدمة عن (20) عامًا، أن تكون المتقدمة مسجلة ضمن قوائم الخدمة المدنية (ساعد)، حضور المقابلة الشخصية بعد تحديد موعدها من اللجنة، أن لا يكون صدر عليها حكم سابق في قضية مخلة بالشرف والأمانة، أن لا تكون المتقدمة متقاعدة من وظيفة حكومية أو التأمينات الاجتماعية.

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