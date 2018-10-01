الخارجية الكويتية تعرب عن ارتياحها للزيارة الأخوية لولي عهد المملكة العربية السعودية

وكالات(صدى):

أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجیة، عن إرتیاح دولة الكویت للزیارة الأخویة التي قام بھا صاحب السمو الملكي الأمیر محمد بن سلمان ولي عھد المملكة العربیة السعودیة الشقیقة یوم أمس الأحد 30/ 9/ 2018 وللنتائج الایجابیة التي أسفرت عنھا تلك الزیارة.

وأشار المصدر، إلى أن المباحثات التي جرت خلالھا اتسمت بالروح الأخویة الحمیمة بین البلدین والحرص على تحقیق مصالحھما العلیا المشتركة والدفع بمسیرة العمل الخلیجي المشترك الى ما یحقق آمال وتطلعات أبناء دول مجلس التعاون.

كما أعرب المصدر من جانب آخر عن أسفھ لما یتم تداولھ في بعض وسائل الإعلام وخاصة التواصل الاجتماعي منھا من معلومات مغلوطة لا أساس لھا من الصحة حول نتائج الزیارة مؤكدا بأن تداول مثل ھذه المعلومات یعد نھجا یھدف إلى الإساءة للعلاقات الأخویة بین البلدین كما یھدف الى النیل من المصالح العلیا لھما.