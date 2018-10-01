الإعلان عن موعد المزاد العاشر لتصفية تركة الشيخ صالح الراجحي

عادل الحربي(صدى):

أعلن مجلس التصفية لعقارات تركة الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي، عن إقامة يوم السبت القادم، المزاد العلني العاشر لبيع أرض الغدير بالرياض، وذلك في فندق رافال كمبنسكي الرياض.

وكشف المجلس، أن الأرض مساحتها تبلغ نحو 434.4 ألف متر مربع، كما يحدها الشوارع التجارية الأربعة الأهم في الرياض: طريق الملك فهد وشارع العليا وطريق الدائري الشمالي وطريق التخصصي.

يذكر أن إجمالي مبيعات المزادات التسعة التي تمت على عقارات تركة ” الشيخ صالح الراجحي ” ، كان قد وصل إلأى أكثر من 3.26 مليار ريال.