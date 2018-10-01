الفارس يحصل على جائزة أبرز رئيس ” تنفيذي للعام 2018 ” في السعودية

طلال الغامدي(صدى):

حصل سعادة الرئيس التنفيذي لمصرف الانماء الأستاذ عبدالمحسن الفارس على جائزة ” الرئيس التنفيذي للعام 2018 ” كأحد أبرز المصرفيين في المملكة العربية السعودية وتتويجاً لدوره الرئيسي في تأسيس مصرف الإنماء وإسهاماته البارزة في نموه ونجاحه ليكون أحد أكبر مصارف المملكة العربية السعودية وأكثرها حداثة، تم تتويج سعادة الأستاذ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء بجائزة ” الرئيس التنفيذي للعام 2018″ من قبل Global Islamic Finance Awards (GIFA) في حفلها السنوي الثامن الذي أقيم في سراييفو عاصمة البوسنة والهرسك بحضور فخامة رئيس جمهورية البوسنة والهرسك باكير عزت بيغوفيتش، حيث تقيم GIFA حفل سنوياً في دول مختلفة لتقديم جوائز التميز والريادة لمختلف قطاعات الأعمال وشخصياتها البارزة في مجال التمويل الاسلامي على مستوى العالم.

كما بدأت جوائز التمويل الإسلامي العالمية في عام 2011 ، لتصبح بعد ذلك أحد أبرز مقدمي الجوائز العالمية المعترف بها والتي تحظى بتقدير أكبر الجهات القيادية والمهنية في مجال الصناعة المصرفية العالمية وخاصة ما يتعلق منها بالتمويل الإسلامي حول العالم حيث تعمل على متابعة وتقييم المنظمات والكيانات المالية سواءاً الجهات التنظيمية في الصناعة او البنوك المركزية أو مقدمي الخدمات والباحثين والأكاديميين في مختلف القطاعات في التمويل الإسلامي مع التزامها بتحقيق أهدافها الشاملة لتعزيز الصناعة المصرفية وفق أحدث الممارسات المالية في المصرفية الإسلامية والتمويل.

وعن حصوله على الجائزة، أعرب سعادة الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء الأستاذ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس عن سعادته بهذا التكريم، وقال ” سعدت بهذا التكريم من أحد الجهات المرموقة في عالم الصناعة المصرفية الإسلامية على المستوى العالمي لانه ليس تكريماً لي فقط وإنماء لجميع اخواني واخواتي منسوبي ومنسوبات الإنماء،

كما قدم الفارس شكره لمعالي رئيس مجلس إدارة مصرف الانماء المهندس عبدالعزيز بن عبدالله الزامل ولجميع أعضاء مجلس الادارة على الدعم الكبير الذي تجده الادارة التنفيذية وذلك لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمصرف على ارض الواقع، كذلك الدعم اللا محدود من القيادة الرشيدة لهذا الوطن المعطاء المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين حفظهم الله والجهات الاشرافية والتنظيمية على القطاع المصرفي في المملكة الذي اسهم في توفير بيئة مالية على مستوى عالي من الكفاءة والفاعلية تنافس أفضل نظيراتها في هذا المجال على المستوى العالمي.