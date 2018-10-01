شقيقة دينا هارون تكشف حقيقة إصابتها بسرطان المعدة

أماني الغامدي(صدى):

كشفت الفنانة تولاي هارون شقيقة دنيا هارون، حقيقة إصابتها بسرطان المعدة، بعد أن تناقل الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبراً يفيد بدخول الفنانة السورية إلى غرفة العناية المشددة في أحد المستشفيات في العاصمة دمشق.

وأرفقت تولاي صورة لدينا قائلة : بعد ماشفت كتير مواقع منزلة عن دينا إنو هي بغيبوبة، حابة وضحلكن وقلكن دينا مانها بغيبوبة دينا بالعناية لأسباب تنفسية بصدرها ومشكلة بالأمعاء.

وأضافت: واللي قاهرني إنو في إشاعة عم تقول إنو عندها سرطان بالمعدة هاد الكلام موصح أبداً أبداً والله لايسامح كل مين عم يروج إشاعات عنها انشالله دينا رح ترجعلنا وتنور حياتنا ورح ترجع الفرح لبيتها ولابنها ولخلدون ولماما وبابا وإخواتي.

وتابعت : دينا ياعمري كلنا منحبك وناطرينك. ياروح روحي ياقلبي انت. الله معك ورح يضل معك وانشالله أزمة ورح تمر على خير.إنتو بس ادعولها بالشفاء وسامحوني إني ماعم رد كتير عليكن لأنو بكون معها بالعناية وشكراً لكل حدا زارها ماقصرتوا وآسفة إذا قصرت بحق حدا.