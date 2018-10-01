اتحاد شمال إفريقيا: مقترح بملف ثلاثي لاستضافة كأس العالم 2030

نواف السالم(صدى):

أكد اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم الذي يضم كلًا من ” تونس، المغرب، الجزائر، ليبيا، ومصر” ، اليوم الإثنين، عن تبنيه لفكرة التنظيم الثلاثي لبطولة كأس العالم 2030 لكرة القدم.

وأعلن ” المكتب التنفيذي للاتحاد ” ، في بيان له عن تبنيه لفكرة إعداد ملف ثلاثي لتنظيم كأس العالم 2030، مع التأكيد على أن يقدم كل رئيس اتحاد وطني هذا المقترح للسلطات الوطنية المعنية بهذا الأمر ومراجعة المكتب التنفيذي في الأمر خلال الجلسة القادمة.

وكاأعلن اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم الذي يضم تونس والمغرب والجزائر وليبيا ومصر،عن تبنيه لفكرة التنظيم الثلاثي لبطولة كأس العالم 2030 لكرة القدم.

وأعلن المكتب التنفيذي، في بيان له عن تبنيه لفكرة إعداد ملف ثلاثي لتنظيم كأس العالم 2030، مع التأكيد على أن يقدم كل رئيس اتحاد وطني هذا المقترح للسلطات الوطنية المعنية بهذا الأمر ومراجعة المكتب التنفيذي في الأمر خلال الجلسة القادمة.

وفي الإطار ذاته خسر ” المغرب ” في خمس ترشحات سابقة لتنظيم كأس العالم، آخرها نسخة 2026 التي ربح تنظيمها الملف المشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وكشف ” المغرب ” ، عن نيته بالترشح لنسخة 2030، لكن مقترحات صدرت عن الدول الأعضاء في اتحاد شمال أفريقيا من أجل تنظيم ثلاثي لكأس العالم، ولم تتحدد الدول التي ستشارك المغرب في هذا التنظيم.