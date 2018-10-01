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” بيولي وجاسبريني ” يشتبكون بالإيدي نتيجة ضربة جزاء

” بيولي وجاسبريني ” يشتبكون بالإيدي نتيجة ضربة جزاء
نواف السالم(صدى):

فاز فريق ” فيورنتينا ” على نظيره ” أتلانتا ” في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، بنتيجة 2-صفر بعدما افتتح التسجيل بركلة جزاء مثيرة للجدل تسببت في اشتباك
غاضب بين المدربين ” ستيفانو بيولي، جيان بييرو .جاسبريني ” عقب صافرة النهاية

وتقد ” فيورنتينا ” ، الذي صعد للمركز الثالث برصيد 13
” نقطة، عبر ركلة جزاء إثر خطأ مزعوم ضد ” فيدريكو كييزا في الدقيقة 63.

ومن جانبه اندفع كييزا داخل منطقة جزاء “أتلانتا ” وتباطأ وراوغ ” رفائيل تولوي” الذي فعل كل شيء ممكن لتجنب أي التحام مع لاعب فيورنتينا الذي ألقى بنفسه على الأرض.

وفي ردّ فعل مفاجئ احتسب الحكم ركلة جزاء دون الرجوع
” إلى تقنية حكم الفيديو المساعد ونفذها ” جوردان فيريتو بنجاح قبل أن يضيف كريستيانو بيراجي الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة.

“وبدأ ” جاسبريني ” الغاضب في الصراخ نحو نظيره” بيولي
ثم تدافعًا بالأيدي قبل الفصل بينهما وذلك عقب انتهاء اللقاء.

وقال ” جاسبريني ” ، إن ما حدث اليوم لا يمكن تصوره في العصر الحديث، كانت ركلة جزاء من الماضي، لا يمكن قبول ذلك في ظل وجود التكنولوجيا.

وفيما ساند ” بيولي ” لاعبه كييزا الذي يعتبر أحد أكثر المواهب الإيطالية الواعدة، قائلًا : تطور أداء كييزا بشكل كبير بالتأكيد ربما يكون قد سقط نظرًا لاحتكاك بدني، لكنه لن يسقط على الأرض من لمسة خفيفة.

ويملك” فيورنتينا ” 13 نقطة في المركز الثالث متفوقًا بفارق الأهداف عن انترناسيونالي وساسولو.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 55101 ] نشر منذ 39 دقيقة

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