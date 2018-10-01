توجيه بخروج الطلاب والطالبات من جامعة الإمام وتعذر إكمال الدراسة اليوم

عادل الحربي(صدى):

وجّه مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، اليوم الاثنين، بخروج الطلاب والطالبات من الجامعة وذلك بعد انقطاع الكهرباء على كافة العمادات والوحدات والكليات في المدينة الجامعية.

وقالت الجامعة في تغريدة بموقع ” تويتر ” : ” نظراً لتعرض أحد الكيابل خارج المدينة الجامعية المحيطة بجامعة الإمام لعطل عام مما سبب في انقطاع الكهرباء على كافة العمادات والوحدات والكليات في المدينة الجامعية فقد وجه معالي مدير الجامعة بخروج الطلاب والطالبات لسلامة الجميع لتعذر اكمال الدراسة مساء اليوم الإثنين ” .