رئاسة الاستخبارات العامة تعلن عن فتح باب القبول على الوظائف

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت رئاسة الاستخبارات العامة بدء عملية الاستقطاب لعام 1440هـ على وظائف العسكريين الأفراد على الرتب التالية جندي، جندي أول، عريف، لخريجي معهد الإدارة العامة، الكلية التقنية، معهد التدريب المهني العسكري، الشهادة الثانوية العامة علوم طبيعية.

وقالت رئاسة الاستخبارات إن ذلك وفق الشروط التالية : أن يكون سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة، أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة، أن لا يكون المتقدم مطروداً من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية أو المدنية.

وتضمنت الشروط أيضًا : أن لا يكون موظفاً في أي جهة حكومية (عسكرية / مدنية) أو سبق له الخدمة العسكرية أو المدنية، أن يجتاز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية، أن لا يكون متزوجاً من غير سعودية.

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