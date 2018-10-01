بعد 20 عامًا على وفاتها.. الأميرة ديانا تبعث رسالة تحذير لـ الأمير هاري

لندن(صدى):

كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، قد تلقى رسالة من الأمرة ديانا التي رحلت قبل 20 عامًا، وذلك لتحذرهما من أمر هام.

وأوضحت صحيفة ” دايلي ستار ” البريطانية، تفاصيل القصة المثيرة والتي بدأت من التوأم تيري وليندا جاميسون ” إحداهما عرّافة ” ، واللتان أكدا أن الأميرة الراحلة ديانا تريد من ابنها هاري معرفة أنه قد يكون هناك أوقات عصيبة في زواجه من ماركل.

وجاءت تفاصيل الرسالة كالآتي : ” هاري، أنا سعيدة لأنك وجدت شابة جميلة تشاركك في شغفك لإحداث تغيير في العالم، كل العيون ستكون عليك في الأشهر والسنوات المقبلة، تحرى كل تحركاتك وخطواتك، وكونا على ثقة في بعضكما البعض، وواجها مشاكلكما سويا ” .

وأضافت : ” سيحاول الناس تحطيمكما وتقليل سطوعكما، يجب ألا تسمحا للآخرين بأن يسرقوا منكما أرواحكما، كما ستكون هناك تهديدات من خارج العائلة تحاول خلق التقسيم وعدم الاستقرار ” .

واختتمت : ” أرى طفلين على الأقل يرغبان في أن يولدا في هذا العالم وأنتما ستكونان مخلصان ومحبان ” .