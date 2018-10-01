أنطلاق أودي Q8 تنطلق في المملكة عبر وكيلها ساماكو

أميره خالد(صدى):

أعلن وكيل سيارات أودي في المملكة , شركة ساماكو عن تجهيزها لطرح موديل جديد من أودي في المملكة، وهو موديل Q8 التي تعتبر سيارة كروس أوفر تجمع بين أناقة السيارات الكوبيه رباعية الأبواب والسيارات متعددة الاستخدامات من حيث العملية.

وتحمل السيارة الكثير من التجهيزات المميزة التي تشمل نظم اتصالات عالية الأداء كما تأتي بمزايا ترفيه عديدة وتحمل السيارة تصميم ديناميكي خاص وتأتي السيارة بطول 4.9 متر وعرض 2 متر وارتفاع 1.7 متر مع قاعدة عجلات تصل الي 3 متر مما يعني أن السيارة تأتي برحابة داخلية كبيرة.

وقد أكد كريم تاس مدير علامة أودي في ساماكو أن Q8 الجديدة تعتبر من الموديلات الجديدة التي تمثل اضافة مميزة لموديلات أودي وهي سيارة تتمتع بالفخامة والأداء الرياضي في نفس الوقت.