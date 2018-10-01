المالكي: الحوثيون يمنعون هبوط طائرة أممية لنقل أبناء الرئيس السابق

فهمي محمد(صدى):

أعلن العقيد تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن الحكومة الشرعية رفضت تقرير الخبراء في مجلس حقوق الإنسان، مضيفًا أنه هناك انقسام في المجتمع الدولي حول التقرير.

وأوجب في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أن يكون هناك إجراءات أكثر صرامة تجاه انتهاكات مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، مشيرًا إلى أنها تمنع هبوط طائرة أممية لنقل أبناء الرئيس السابق.

وأضاف أن الميليشيات الحوثية تزيد من معاناة الشعب اليمني، مؤكدًا أن هناك تقدم لقوات الجيش اليمني في مختلف الجبهات.

ولفت إلى الميليشيات الحوثية أطلقت 200 صاروخ باليستي باتجاه المملكة، وتواصل تهديد الملاحة البحرية.