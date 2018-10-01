بالصور.. حملة ” الشرقية وردية ” تنطلق من مطار الدمام

محمد السعران(صدى):

برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، انطلقت حملة ” الشرقية وردية ” للتوعية بسرطان الثدي من مطار الملك فهد الدولي، والتي تنظمها جمعية السرطان السعودية بالمنطقة الشرقية، تحت شعار ” اقطعي الشك بالتصوير ” .

وقد تم تدشين الحملة في حفل افتتاح خاص في مطار الملك فهد الدولي بحضور كل من الأستاذ تركي بن عبدالله الجعويني، الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام، والأستاذ عبدالعزيز التركي، رئيس مجلس إدارة جمعية السرطان السعودية بالمنطقة الشرقية، بالإضافة إلى مجموعة من المسؤولين في شركة داكو والجمعية.

وعبر الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام الأستاذ تركي بن عبدالله الجعويني عن بالغ سروره بالتعاون مع جمعية السرطان السعودية لإطلاق هذه المبادرة الهادفة، وأكد على أن مطار الملك فهد الدولي يعد محطة استراتيجية لاستضافة العديد من المبادرات التوعوية والتثقيفية من خلال سهولة وصوله إلى مختلف شرائح المجتمع من مرتادي المطار والذي يبلغ عددهم أكثر من 18 مليون شخص سنوياً.

وأشار الجعويني أن التوعية بسرطان الثدي والكشف المبكر هي مسؤولية كبيرة تقع على عاتق كل فرد لضمان مستقبل صحي أفضل للمجتمع، وقد حرص مطار الملك فهد الدولي على المساهمة في هذا المجال على مدى ثمانية أعوام متتالية من خلال استضافته لمختلف المبادرات التوعوية بمرض سرطان الثدي. واختتم الجعويني تصريحه مؤكداً أن شركة داكو تطمح إلى أن تكون شريك رئيسي لاحتضان الأنشطة المجتمعية في مختلف المجالات.

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية السرطان السعودية بالمنطقة الشرقية عبدالعزيز التركي أن رعاية أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز لهذه الحملة هي استمرار لحرصه ودعمه لكافة الأنشطة التوعوية التي تهتم بصحة المواطن والمقيم ، حيث تحظى الجمعية باهتمام ومتابعة سموه الكريم وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان حفطهم الله من خلال الفعاليات التوعوية التي تنظمها ومنها حملة ” الشرقية وردية ” التي تنطلق في عامها العاشر بالشراكة مع المديرية العامة للشؤون الصحية بالشرقية التي قدمت الدعم وكافة التسهيلات لنجاح الحملة .

واعرب التركي عن شكره لشركة مطارات الدمام على شراكتهم في اطلاق الحملة في مطار الملك فهد الدولي وتقديمهم كافة التسهيلات لتوعية وتثقيف المسافرين من مواطنين ومقيمين ، مبينا تشكيلهم فريقا مؤهلا من الكوارد الطبية والمتطوعين للتعامل بشكل فعال مع الشرائح المستهدفة بالعمل الميداني طوال أيام الحملة التي جاءت هذا العام تحت شعار ” اقطعي الشك بالتصوير ” ، وستشمل مختلف مدن ومحافظات المنطقة الشرقية بفعاليات توعوية ومحاضرات تثقيفية إضافة للعمل المستمر في مركز مي الجبر للكشف المبكر عن السرطان وإجراء الفحص للنساء فوق سن الأربعين.